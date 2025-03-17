Kaymakam Tolga Toğan'dan 18 Mart Şehitler Günü Mesajı

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık uğruna yazdığı destandır."

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaymakam Toğan, Çanakkale Zaferi’nin, vatan ve milletin bekası için fedakârca mücadele eden kahramanların, tüm imkânsızlıklara rağmen gösterdiği üstün gayretle tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk ordusunun "Çanakkale Geçilmez!" sözünü tarihe kazıyarak dünya tarihinin akışını değiştirdiğini vurgulayan Toğan, "Bu zafer, milletimizin bağımsızlığı, vatanı ve bayrağı için neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Toğan mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını belirterek, “Ruhları şad olsun.” dedi.