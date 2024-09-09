Kaymakam Tolga Toğan'dan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kaymakam Toğan, uzun bir aradan sonra tam zamanlı eğitime geçmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve tüm eğitim çalışanlarına sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diledi.
Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı; milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven, vatanına ve milletine hizmet etmek için birbirleriyle yarışan, iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmek hepimizin en büyük vazifesidir. Sevgili öğrencilerimizin hak ettikleri güzel ortamlarda eğitim görmeleri; eğitim çalışanlarımızın en verimli ortamlarda çalışmaları bizim önceliğimizdir."
Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Toğan, öğrencilere başarılar dileyerek mesajını sonlandırdı.