Kaymakam Tolga Toğan'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yayımladığı yeni yıl mesajında birlik, huzur ve kardeşlik vurgusu yaparak 2026 yılı için barış ve refah temennisinde bulundu.

“Huzur ve güvenlik için çalıştık”

Kaymakam Toğan mesajında, bir yılı daha geride bırakırken en büyük mutluluklarının Silivrililerin huzuru ve güvenliği için hizmet üretmek olduğunu ifade etti. Toğan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüldüğünü vurgulayarak, mesai arkadaşlarına da özverili çalışmaları için teşekkür etti.

“Yeni yıl umutların filizlendiği bir başlangıçtır”

Her yeni yılın, başarıların ve güzelliklerin umut edildiği özel bir dönem olduğuna dikkat çeken Toğan, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesinin önemine işaret etti. Millet olarak sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı geride bırakırken, yeni yıla umut ve beklentilerle girildiğini belirtti.

“2026 barış, huzur ve refah getirsin”

Kaymakam Toğan, 2026 yılının Türkiye’ye ve tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederek, toplumda sağduyu, hoşgörü, sevgi ve saygının daima hâkim olmasını diledi. Mesajının sonunda tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Toğan, 2026’nın ülkemiz ve insanlık için hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.