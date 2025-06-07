Kaymakam Tolga Toğan'dan Bayram Mesajı ve Ziyaretler

Görev Başındaki Güvenlik Güçleri Unutulmadı

Kurban Bayramı kapsamında sahada görev yapan Jandarma ve Emniyet personelini ziyaret eden Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, uygulama noktalarında görevli ekiplerle tek tek bayramlaştı. Denetim esnasında durdurulan sürücülerle de bayramlaşan Kaymakam Toğan, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Ziyaret

Kaymakam Toğan, bayramın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak Akçil Kardeşler Huzur Evi’ni de ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Kaymakam Toğan, onların dilek ve taleplerini de dinledi.

Canlı Hayvan Pazarı ve Kesim Alanında Bayramlaşma

Kurban Bayramı nedeniyle Silivri Canlı Hayvan Pazarı ve Kurban Kesim Alanı’nı da ziyaret eden Toğan, hem esnafla hem de ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı. Yapılan duaların ve kesilen kurbanların kabul olması temennisinde bulundu.