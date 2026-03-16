Kaymakam Tolga Toğan'dan birlik ve huzur vurgusu

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam âlemi için büyük anlam taşıyan bu mübarek gecenin birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diledi.

Kaymakam Toğan mesajında, Kadir Gecesi’nin insanlık için barış, huzur ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’nin, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.”

Ramazan ayının manevi ikliminde idrak edilen Kadir Gecesi’nin, toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Toğan, vatandaşların bu mübarek gecesini tebrik ederek yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını temenni etti.