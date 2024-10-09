Kaymakam Tolga Toğan'dan Büyük Kılıçlı Okulu'na ziyaret

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, geçtiğimiz gün Büyük Kılıçlı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun ve Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin de hazır bulundu.

Okul Müdürü Erdal Karabacak, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Toğan, eğitim süreci hakkında bilgi alırken, okuldaki gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Toğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başarı ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Okul Müdürü Erdal Karabacak, Kaymakam Toğan'ın ziyaretinin kurum için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin eğitim camiasına moral ve destek sağladığını ifade etti.