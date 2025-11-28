Kaymakam Tolga Toğan'dan Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Kaymakam Toğan’dan Hane Hane Destek

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Vakıf Müdürü Meral Kaymak ile birlikte “Ailemiz İstanbul Projesi” çerçevesinde Mimarsinan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların kapısını çalarak durumlarını yerinde inceledi. Projenin amaçlarından biri olan sosyal destek alanlarının güçlendirilmesi kapsamında ailelerin ihtiyaçları dinlendi, çözüm süreçleri değerlendirildi.

Şehit Annesine Vefa Ziyareti

Kaymakam Toğan, ziyaret programı kapsamında aziz şehidimiz Olcay Özcan’ın annesi Hatice Özcan’ı da evinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle gönül bağı kuran Kaymakam Toğan, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, şehidimizin hatırasına duyulan saygıyı vurguladı.