Kaymakam Tolga Toğan'dan Şehit Ailesine ve Vatandaşlara Ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meral Kaymak ile birlikte “Ailemiz İstanbul” projesi çerçevesinde Alibey Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların evlerine misafir oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin talepleri dinlenirken, devletin vatandaşlarının yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.

Ziyaret programı kapsamında Aziz şehidimiz Mustafa Gencel’in kıymetli ailesi de ziyaret edildi. Kaymakam Toğan, şehit ailesine devletin ve milletin daima yanlarında olduğunu ifade ederken, “Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.