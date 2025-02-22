Kaymakam Tolga Toğan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Meral Kaymak ile birlikte, aziz şehidimiz Yavuz Altuntaş’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit ailesine devletin ve milletin desteği yinelenirken, tüm şehitlerimizin ruhuna dualar edildi.

"Ailemiz İstanbul" Projesi Kapsamında Mahalle Ziyaretleri

Kaymakam Tolga Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Meral Kaymak ile birlikte “Ailemiz İstanbul” projesi çerçevesinde Alibey ve Piri Mehmet Paşa mahallelerinde yaşayan vatandaşların evlerine misafir oldu. Ziyaretler sırasında vatandaşların talepleri dinlenirken, sosyal yardımlaşma çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.