Kaymakam Tolga Toğan'dan Şehit Annesine ve Gaziye Bayram Ziyareti
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit annesi Sevdiye Bingöl ve gazi Ahmet Remzi Lüle'yi evlerinde ziyaret etti.
Şehit Annesine Anlamlı Ziyaret
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, aziz şehidimiz Mustafa Bingöl’ün annesi Sevdiye Bingöl’ü bayram vesilesiyle yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidimizin hatırası bir kez daha saygıyla anılırken, Kaymakam Toğan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.
Gazimize Vefa
Kaymakam Toğan, Kurban Bayramı kapsamında bir diğer anlamlı ziyaretini ise kahraman gazimiz Ahmet Remzi Lüle’ye gerçekleştirdi. Gazi Lüle ile bir süre sohbet eden Kaymakam Toğan, minnet duygularını ifade ederek bayramını kutladı.
“Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Milletimizin Onurudur”
Ziyaretler sırasında konuşan Kaymakam Tolga Toğan, “Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bayramları vesile bilerek onların yanında olmak, millet olarak en büyük sorumluluklarımızdan biridir,” dedi.