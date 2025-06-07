Kaymakam Tolga Toğan'dan Şehit Annesine ve Gaziye Bayram Ziyareti

Şehit Annesine Anlamlı Ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, aziz şehidimiz Mustafa Bingöl’ün annesi Sevdiye Bingöl’ü bayram vesilesiyle yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidimizin hatırası bir kez daha saygıyla anılırken, Kaymakam Toğan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Gazimize Vefa

Kaymakam Toğan, Kurban Bayramı kapsamında bir diğer anlamlı ziyaretini ise kahraman gazimiz Ahmet Remzi Lüle’ye gerçekleştirdi. Gazi Lüle ile bir süre sohbet eden Kaymakam Toğan, minnet duygularını ifade ederek bayramını kutladı.

“Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Milletimizin Onurudur”

Ziyaretler sırasında konuşan Kaymakam Tolga Toğan, “Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bayramları vesile bilerek onların yanında olmak, millet olarak en büyük sorumluluklarımızdan biridir,” dedi.