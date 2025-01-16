Kaymakam Tolga Toğan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Silivri Kaymakamı Sayın Tolga Toğan'ın annesi Birsen Toğan'ın cenaze namazı, Kayseri Pınarbaşı ilçesi Saçayağı köyünde kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın annesi Birsen Toğan, Kayseri’nin #Pınarbaşı ilçesine bağlı #Saçayağı köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenaze törenine katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
#Başsağlığı dilekleriyle ailesinin acısını paylaşan Balcıoğlu, törene katılarak Silivri halkının desteğini de iletti. Birsen Toğan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.