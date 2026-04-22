Kaymakam Tolga Toğan koltuğunu Işıl Nisa Kıcır'a devretti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yılı kapsamında Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Nurullah Baldöktü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Işıl Nisa Kıcır'a makam koltuğunu devretti.
23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen temsili devir teslimde, çocukların bayram coşkusu protokol makamına taşındı.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, makamını devrettiği öğrenci Işıl Nisa Kıcır nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Programda, çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkat çekilirken, 23 Nisan ruhunun yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.
Temsili koltuk devri, hem öğrenciler hem de eğitim camiası açısından anlamlı ve gurur verici anlara sahne oldu.