Kaymakam Tolga Toğan ve Binbaşı Fatih Torun'dan Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret

Silivri'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan sanayi işletmelerini yakından tanımak ve faaliyetleri hakkında bilgi almak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında, Kaymakam Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, Kaya Plastik/Branda, Çağatay Kablo, Adın Bant, Birlik Bağlantı ve Tayeks firmalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde işletmelerin üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler alındı, çalışanlarla sohbet edilerek ihtiyaç ve talepler dinlendi. Kaymakam Toğan, sanayi kuruluşlarının bölge ekonomisine katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun ise sanayi tesislerinin güvenliği konusunda her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Yapılan ziyaretlerin, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve ilçedeki sanayi yatırımlarının daha da gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.