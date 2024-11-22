Kaymakam Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun'dan Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Usaş Lokum, Çağrı Tel Çit, KFM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş, Sanovel İlaç ve Ayfar firmalarına gidildi.

Ziyaretlerde, sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri, istihdama katkıları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alındı. Kaymakam Toğan ve Komutan Torun, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek, ilçenin ekonomik potansiyelinin artırılması için iş birliği vurgusu yaptı.

Sanayi temsilcileri, devlet kurumlarının desteğinin önemine dikkat çekerek, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Silivri’nin sanayi alanındaki güçlü yapısının, yerel yönetim ve güvenlik birimlerinin desteğiyle daha da gelişeceği ifade edildi.