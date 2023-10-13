Kaymakam Tuna H.E.M çalışmalarını yerinde inceledi

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Tuna Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı’ndan, H.E.M’in açmış olduğu kurslar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

H.E.M Müdürü Yiğitbaşı, "Kurslarımız sadece ilçe merkezinde olmayıp mahallelerimizde de aktif olarak yapılmaktadır. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi olarak hem vatandaşın meslek edinmesinde, hem de ürettikleri ürünleri satmaları konusunda destek sağlamaktayız. Kursiyerlerimiz tarafından üretilmekte olan ürün ve eserler her salı günü Orhaneli Beyce pazarında satışa sunulmaktadır. Orhaneli Kaymakamlığı’mıza ve Orhaneli Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Tuna, H.E.M binasında sınıfları dolaşarak, çeşitli branşlarda kurs gören öğrencilerin yaptıkları eserleri yerinde inceleyip kursiyerlerle sohbet etti.

Tuna,"Çoğu Halk Eğitim Merkezlerinde olmayan katılım ve imkanların burada olduğundan dolayı çok memnun oldum. Kaymakamlık olarak her konuda kurumumuzun ve kursiyerlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde merkezde 30 usta öğretici, mahallelerde 7 usta öğretici giyim teknolojisi, bilgisayar, aşçılık, kuaför, seramik, iğne oyası, telkari, halk oyunları, jimnastik, basketbol, zeka oyunları, Kur-an kursları, piyano, gitar, bağlama olmak üzere 50 den fazla branşlarında eğitim veriyor. Mevcut bin 300 öğrenci kurslarına devam ediyor.