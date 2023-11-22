Kaymakam Ünal, başarılı sporcuları makamında kabul etti

Bilecik Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Balkan şampiyonasında dereceye giren 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımı sporcularını ve hocalarını makamında kabul etti.

Balkan şampiyonasından dönen başarılı sporcuları ve hocalarını ödüllendiren Kaymakam Ünal “1308 Osmaneli Belediye spor ‘un bünyesinde yetiştirilen başarılı sporcularımız okullardaki ders yoğunluğuna rağmen bu başarıyı elde etmesi takdire şayandır. Azimli, disiplinli ve planlı çalışmalarınız sürdüğü müddetçe gittiğiniz her müsabakada başarılı olacağınıza inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde İlimizi ve İlçemizi temsil edecek sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük emeği olan Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımıza, 1308 Osmaneli Belediye spor olarak alt yapıya ve tüm spor branşlarına verdiği değerin sonuçlarını tüm branşlarda alıyoruz. Spora ve sporcuya değer veren Belediye Başkanı Münür Şahine, kulübümüzün yöneticilerine, öğretmenlerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz. Her konuda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.