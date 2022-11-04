Kaymakam Ünal boşaltılan okulun yıkım çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için boşaltılan okulun yıkım çalışmalarını Kaymakam Yüksel Ünal yerinde inceledi.

Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 1999- 2000 yıllarında eğitim ve öğretime başladıktan sonra uzun yıllar öğrenci mezun eden Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının deprem raporları sonucuna göre risk taşıdığı tespit edildi. İlçenin başka bir yerine yeniden okul yapılarak öğrenciler eğitimlerine orada başladıktan sonra okul binası için yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Yıkım çalışmalarını Kaymakam Yüksel Ünal, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte yerinde incelediler.

Yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Yüksel Ünal “Okulun yıkım çalışmaları bittikten sonra boş arsa olarak yine Milli Eğitim Müdürlüğüne kalacak. Her yıl büyüyen ve gelişen Osmaneli’mizden ihtiyaç duyulması halinde yine okul inşaatı başlanarak eğitim ve öğretime devam edilecektir” dedi.