Kaymakam uyum haftasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2023-2024 Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası sebebiyle ders başı yaptılar. Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte öğrencilerin heyecanlarına ortak olmak adına Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlkokulu’nda öğrencilerle derslerinde bir araya geldi.

1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası etkinliklerine katılan Kaymakam ve İlçe Millî Eğitim Müdürü yeni eğitim öğretim yıllarını kutladı. Aynı zamanda okulun yeni eğitim öğretim yılı tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Özderin yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdür V. Ali Yiğit’ ten bilgi aldı. Son olarak okulda tüm öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar için kolaylıklar dileyen Kaymakam Özderin, idareci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.