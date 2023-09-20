Kaymakam yapımı devam eden binaları inceledi

Ergene’nin yeni kaymakamı Kadir Duman, ilçede yapımı devam eden kamu kurumlarına ait binaların durumunu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Kadir Duman, yapımı devam eden Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat mühendisi ve müteahhitlerden son durum hakkında bilgi alan Kaymakam Duman, yeni jandarma binasının 2023 yılının sonuna kadar çevre düzenlemesiyle birlikte yapımının tamamlanacağını kaydetti.

Ergene Kaymakamı Duman, daha sonra Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan ve devam eden yatırımları da inceledi.

Sağlık Mahallesi’nde 17 bin 677 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, Kapalı Kort ile yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan Duman, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’dan bilgiler aldı.

Yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinin içerisinde 5 derslik, 1 konferans salonu, 1 yönetici odası, 1 teknik oda bulunuyor. Konferans, sergi, tiyatro, satranç, resim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, İngilizce gibi ücretsiz kurslara ev sahipliği yapacak olan gençlik merkezi kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Yapımı son aşamaya gelen 5 kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme havuzu içerisinde duş, soyunma odaları, antrenör odaları ve idari odalar yer alıyor.

4 soyunma odası, idari odaların bulunduğu 500 seyirci kapasiteli tribünü bulunan geniş bir kullanım alanına sahip Ergene Kapalı spor salonunda da son aşamaya gelindi.

Beton zemin üzerine aydınlatmalı olarak yapılan Kapalı Tenis Kortunun da geçici kabulü yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, 2023 yılının sonuna kadar çevre düzenlemesiyle birlikte yapımı tamamlanacak olan toplam değeri 36 milyonu aşan Ergene Spor Kompleksinin ilçe halkına hayırlı olması temennilerinde bulundu.