Kaymakam Yılmaz: 'Depremzedelerin yanındayız'

Van depreminde enkaz altından 32 saat sonra kurtulan Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ilçede misafir edilen depremzedelere yakın ilgi gösteriyor.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kurum amirleri ile birlikte afet bölgelerinden gelerek, ilçenin yeni sakinleri olan vatandaşların evlerine misafir oldu. Türkeli Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkeli ilçesine gelerek, buradaki yakınlarının yanına yerleşen veya kaymakamlık öncülüğünde gurbetçi ve hayırsever vatandaşların bedelsiz sundukları eve misafir olan depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz da kurum amirleri ile birlikte ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerde Kaymakam Yılmaz, ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, ilçenin tüm kurumlarının ve vatandaşların depremzede ailelerinin yanlarında olduğunu söyledi.

İlçede ilk etapta 26 kişiden oluşan 7 ailenin konaklamaya başladığı öğrenildi.