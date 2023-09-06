Kaymakam Zafer Oktay Sındırgı'ya veda etti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2018 yılından bu yana görev yapan Kaymakam Zafer Oktay, için yeni görev yeri Kırkağaç’a gitmeden önce veda yemeği düzenlendi.

Sındırgılı vatandaşların gönlünde taht kuran ve devlet adamlığının kapalı kapılar ardında değil, vatandaşın içinde yapıldığını gösteren Kaymakam Oktay için düzenlenen yemekte duygusal anlar da yaşandı. Sındırgı Belediyesi tarafından hazırlanan, açılış ve etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisi katılımcılara da duygu dolu anlar yaşattı.

Kaymakam Oktay’ın ilçedeki görev sürecinde kaymakamlık organizesinde tüm kamu kurumlarındaki uyumlu çalışma süreci ilçenin gelişimine, hızlı kararlar ile birçok projeye imza atılmasını sağladı.

Uyumlu çalışma süreci ile birlikte Sındırgı’da birçok başarılı projeye, etkinliğe imza atıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Memuriyet hayatı insanların başlangıcı olduğu gibi, bir yerde kalma süreleri var. Ve gidiyorlar. İlçe kaymakamımız Zafer Oktay tam 5 yıl önce Sındırgı’ya gelmiş ve bugünde veda yemeğiyle beraber uğurladık. Hakikaten bir çalışanın birlikte iş yürüttüğünüz bir amirin hoş sedalarla buradan ayrılması kadar güzel bir hadise yok. Bugün Sındırgı’nın hemen hemen bütün görevlileri STK’ları siyasi partileri hep beraber bugün kaymakamımızı uğurlamak için yemekte buluştuk. Hüzünlü anlar vardı. Ama hatıralar vardı. Geçmişte olan zor anlarda o zorluğu birlikte yenişler vardı. Bu da bir kişi için bir memleketin güzelliği adına hoş bir hadise olsa gerek. Bizler kendisinden çok memnunduk. 5 yıl boyunca yaptığı bütün hizmetlerden, birlikten ve şehre verdiği sinerjiden dolayı kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Ailesiyle bu memlekete daha güzel hizmetler yapması temennisiyle” dedi.

Sındırgı’nın adeta bir okul olduğunu ve görev sürecinde birçok şey öğrendiğini belirten Kaymakam Zafer Oktay, "1 Ekim 2018 yılında Sındırgı ilçemizde başladığımız göreve en son kararname ile Manisa Kırkağaç kaymakamı olarak atanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle bugün kıymetli belediye başkanımızla beraber güzel bir organizasyonda muhtarlarımızla, daire amirlerimizle, Sivil toplum ve siyasi partilerimizin temsilcileriyle beraber bir veda yemeğinde buluştuk. Hepsinden Allah razı olsun. 5 yıllık bu görev süremiz içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde ilçemize katkı sağlamaya çalıştık. İlçe belediyemizle beraber birçok projenin içinde etkinliklerde bulunduk. Sosyal bir ilçedir. Güzel bir ilçemiz, birlik ve beraberliğin hakim olduğu insanların hep birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığı bu güzel ilçede 5 yıllık görev süremde çok mutlu huzurlu bir şekilde görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bugün göremediğimiz vatandaşlarımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Her zaman bir kapılarının da Manisa Kırkağaç ilçesinde olduğunu söylemek belirtmek isterim. İnşallah Allah nice hizmetlerimizi de yeni görev yerlerimizde nasip eder” şeklinde konuştu.