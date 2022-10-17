Kaymakam zeytin hasadı yaptı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Pelitköy Mahallesini ziyaret ederken zeytin hasadına katıldı. Zeytin işçileri ile sohbet eden Kaymakam makine ile hasat yaptı.

Kırsal Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam İlyas Memiş, Pelitköy Mahallesini ziyaret ederken, zeytin hasadı yapan işçileri de ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Kaymakam, makine ila hasat yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala’nın da katıldığı Pelitköy ziyaretinde muhtar Hasan Vural tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, yol kenarın da Hasan Kökten’e ait arazide zeytin hasadı yapan işçileri de ziyaret etti. Muhtar Hasan Vural ve arazi sahibi Hasan Kökten’den bilgi alan Kaymakam, bereketli sezon dileğinde bulundu. Zeytin hırsızlığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Kaymakam İlyas Memiş, jandarmanın geceli gündüzlü çalıştığını söyledi. Zeytinde bereket yılının yaşandığını anlatan Muhtar Hasan Vural, “Özellik sahil bölgelerinde bol mahsul var. Bu sene ürün bol. Yağ fiyatları da iyi olursa çiftçinin yüzü güler” dedi.