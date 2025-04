Kaynaca ve Turan'dan Silivri Depremi sonrası dayanışma mesajı

TAKİP ET

24, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve MKYK Üyesi Tülay Kaynaca ile AK Parti İstanbul İl Yöneticisi Hüseyin Turan, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kamuoyuna geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tülay Kaynaca, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Hüseyin Turan, AK Parti Silivri İlçe teşkilatıyla birlikte deprem sonrası sahada olduklarını ve vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade etti.

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Seylan'ın süreci sağduyulu bir şekilde yönettiği belirtilirken, hastane hakkında basında çıkan “hasar gördü” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre:

• Enerji, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir sorun yaşanmadı.

• Depremde can kaybı bulunmazken, panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 vatandaşın tedavisi sürüyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

• Yerleşim alanlarında yıkım olmazken, Fatih ilçesinde yalnızca metruk bir bina çöktü ve olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynaca ve Turan, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza eylesin” temennisinde bulundu.