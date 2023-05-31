Kaynarca'da asfalt yenileme çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca Arifağa ve Başoğlu grup yolunun zeminini iyileştirip, 4 bin 600 ton asfalt kullanarak 4 kilometrelik hattı modern ve güvenli sürüş için hazır hale getirecek çalışmaları başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçe ve şehir merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehre kazandırılan yeni arterler, caddeler ve grup yolları ile rekor seviyede asfaltı yollarla buluşturuyor. Son olarak ekipler Kaynarca’nın Arifağa ve Başoğlu grup yolunu sil baştan yeniliyor. Grup yolunun tamamında zamanla oluşan deformeler neticesinde 25 bin ton alt temel dolgu malzemesi ile zemin iyileştirmesi yapılarak sıcak asfalt öncesi hazır hale getirildi. Güzergahta yapılan bu iyileştirme çalışması sonrası, uzun yıllar konforlu ve güvenli bir sürüşü bölge halkı ile bulaştıracak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal alanların ulaşımlarını konforlu hale taşımak için yoğun mesai harcıyor. 4 kilometrelik grup yolu 4 bin 600 ton asfalt ile yeni yüzüne kavuşturulacak. Arifağa ve Başoğlu mahallerinde işlemler tamamlandığında ilçe merkezi ve mahalleler arası ulaşım çok daha rahat bir şekilde yapılabilecek.