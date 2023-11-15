Kaynarca'nın kalbinde asfalt mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’nın merkezinde sıcak asfalt işlemine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların asfalt için beklediği ilçenin ana caddesi olan ve sahildeki turizm noktalarına ulaşımı sağlayan ilçenin duble yolu Hasan Akgün Bulvarı’nı güçlü bir altyapıya kavuşturdu. Elektrik, doğalgaz, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısıyla Kaynarca’nın yükünü uzun yıllar boyunca sorunsuz taşıyacak altyapı işleminden sonra yola 8 bin ton mekanik malzeme serildi. Yılların getirdiği deformasyonlarını minimuma indiren bu işlemin ardından asfalt serimine başlandı. 9 bin 500 ton asfaltın serilmesiyle birlikte ulaşım ağı yepyeni yüzüyle hizmete açılacak.