Kaynarca Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özdemir kansere yenik düştü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı ve mahalle muhtarlığı yapan Memduh Özdemir, kansere yenik düştü.

Kaynarca Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özdemir kansere yenik düştü
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı ve mahalle muhtarlığı yapan Memduh Özdemir, kansere yenik düştü.

Kaynarca Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Taşoluk Mahallesi Muhtarı Memduh Özdemir (67), akciğer kanseri sebebi ile 2 yıldır tedavi görüyordu. Yaklaşık 3 gündür de rahatsız olduğu öğrenilen iki çocuk babası Özdemir, evinde hayatını kaybetti.