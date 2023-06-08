Kaynarca'ya yeni çevre yolu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tararafından Kaynarca ilçe merkezindeki ulaşımı sağlayacak bin 200 metrelik yeni bir çevre yolu yatırımı daha kazandırıldı. 20 bin ton dolgu ile temel malzemesi ve 2 bin 500 ton asfaltın serim işlemi tamamlandığında yol ulaşıma açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçe ve şehir merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehre kazandırılan yeni arterler, caddeler ve grup yolları ile rekor seviyede asfaltı yollarla buluşturuyor. Son olarak ekipler Kaynarca’nın ilçe merkezi trafiğini rahatlatmak, alternatif güzergahlar oluşturmak için başladığı çalışma çerçevesinde ilçe merkezindeki bir yolu genişleterek yeni bir çevre yoluna dönüştürdü. Çevre yolunda zamanla oluşabilecek deformelerin önüne geçmek, uzun yıllar konforlu ve güvenli ulaşım için zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Zemin iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 15 bin ton dolgu malzemesi, 5 bin ton ise temel malzemesi kullanılarak asfalt öncesi hazır hale getirildi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe merkezin ulaşımını konforlu hale taşımak için yoğun mesai harcıyor. Bin 200 metrelik çevre yolu 2 bin 500 ton asfaltın serim işleminden sonra hizmete açılacak. İşlemler tamamlandığında ilçe merkezinden bağımsız, şehrin kuzeyine hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.