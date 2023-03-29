Kaynarcalı öğrenci Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ortaokul öğrencisi, Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kaynarcalı öğrenci Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu oldu
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ortaokul öğrencisi, Antalya’da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Kaynarca ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ebrar Batıhan 5 ve 17 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer ilçesinde yapılan 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 48 kilogramda ‘Yıldızlar’ kategorisinde yarışan Batıhan, Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.