Kayseri Büyükşehir'den 'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılık' Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından, depremzedelere yardım adı altında, dolandırıcılık amaçlı Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimliği ile bazı üst düzey yetkili ve bürokratlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal edip dolandırıcılık yapma amacıyla bazı art niyetli kişilerce mesajla, telefonla, sosyal medya yolu ve çeşitli yöntemlerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bazı üst düzey yetkili ve bürokratlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Art niyetli kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ‘depremzedelere yardım’ adı altında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bazı üst düzey yetkili ve bürokratlarının ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının istendiği açıklamada; “Böylesi zorlu bir süreçte vatandaşların iyi niyetini istismar eden bu şahıslardan gelecek telefon ve taleplerle karşılaşan vatandaşların duyarlı olması ve bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerekmektedir” denildi.