Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgelerinde görev yapmak üzere 10 araç desteği daha sağladı.

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Türkiye’de açtığı yaraları sarmak için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bölgede hangi saatte, ihtiyaç neyse ona yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgelerinde hizmet vermek amacıyla 10 araç, deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden bölgeye uğurlanan 10 araç, şoförleri ile birlikte Kahramanmaraş AFAD merkezinin koordinasyonunda bölgede yapılacak olan çalışmalara destek verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde depremlerin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren afet bölgelerinde afetin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle var gücüyle çalışmaya devam ediyor.