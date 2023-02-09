Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesi Osmaniye'de de yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem sonrası afette en fazla etkilenen illerden olan Osmaniye’de de fedakârca görevini yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından sadece Kahramanmaraş’ta değil, depremden etkilenen Osmaniye ilinde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Birimi organizasyonunda kurulan yerel destek ekibinden 43, personel, 1 idareci ve 1 şoför olmak üzere toplam 45 kişilik personel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan ve 10 ilde etkili olan depremden etkilenen Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

6 Şubat Pazartesi’den itibaren AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin talebi sonrası Osmaniye’de deprem bölgesine gönderilen Kayseri Büyükşehir ekipleri, canla başla görev yapıyor.

Öncelikle arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler, bölgede enkaz altında kalan 10 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Daha sonra ekipler, deprem bölgesinde yardım depoları ve depremzede vatandaşların kullanımı için çadır kurma gibi görevleri fedakârca yerine getiriyor.