Kayseri'deki ağır hasarlı binada yıkım öncesi tahliyeler başladı

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen Kayseri’de ağır hasar gören 12 katlı bir bina için yıkım kararı alınırken, binadaki tahliyeler başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden Kayseri de etkilendi. Depremin yoğun hissedildiği Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bir bina da ağır hasar aldı. Binadaki hasarların ardından çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılması yönünde karar alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, hasar gören binada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile incelemelerde bulundu. Sibel Livdumlu ile bina etrafını gezen Rektör Altun, oluşan hasarlar konusunda bilgiler aldı.

Yıkım öncesi son kararlar

Ayrıca ağır hasarlı binanın kolonlarında patlamalar ve gömülmeler olduğu bilgisi edinilirken, binanın ne zaman yıkılacağı ve yıkılmadan önce yüksek katlarda yapılacak olan tahliye işlemlerinin nasıl olacağı da kurumlar arasında yapılacak olan toplantının ardından netleşecek.