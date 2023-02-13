Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan ve yaşama tutunan 39 yaşındaki Hatice Akan’ı depremin 8’inci gününde sağ kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin dayanışma ve seferberlik içerisinde deprem bölgesindeki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kahraman itfaiye erleri de bölgede bulunan tüm birimlerle işbirliği halinde canları kurtarmak için ilk günden bu yana üstün çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı’nda enkaz altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan’ı depremin 180’inci saatinde kurtaran ekipler, aynı bölgede umut olmaya devam ederek, yeni canlar kurtarıyor.

Kayseri’den deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden itfaiye ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor.