Kayseri Mobilyacılar Odası, KUMSMALL AVM, MOBİTEK ve MOBİBOYA Deprem Bölgesi için Seferber Oldu

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ili vuran deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, KUMSMALL AVM, MOBİTEK ve MOBİBOYA da bu seferberliğe tüm imkanlarıyla katıldı ve katılmaya da devam ediyor.

’Yüzyılın felaketi’ olan depremin hemen ardından harekete geçilerek ilk etapta MOBİTEK ve MOBİBOYA’da bulunan ve deprem sonrası karanlığa gömülen Kahramanmaraş’ın en önemli ihtiyaçlarından olan iki adet dev jeneratör Kahramanmaraş Belediyesi ile irtibat kurularak bölgeye gönderildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile görüşülerek ihtiyaçlar tespit edilmek suretiyle ayni ve nakdi yardım kampanyaları başlatıldı. KUMSMALL AVM ve diğer birimlerde toplanan yardım malzemeleri, Erciyes KSS Kooperatifi üyelerinden temin edilen nakliye araçlarıyla deprem bölgesine gönderilmeye başlandı. Bu yardımları koordine etmek için Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Erkek, depremin ilk günü Kahramanmaraş’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu çağrılar, AFAD, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, deprem bölgesindeki kaymakamlıklar ve belediyeler ile irtibatlı bir şekilde yapılan organizasyonlar neticesinde ihtiyaç duyulan malzemeler tespit edilerek tedarik çalışmaları yapıldı. Depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını gidermek için ilk etapta 250 tondan fazla odun tedarik edilerek bölgeye gönderildi. Bunların yanı sıra üyelerle kurulan telefon trafiği ve kampanyalar neticesinde toplanan yatak, battaniye, giyecek ve gıda malzemelerinden oluşan yardım kamyonları bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca, Kayseri’ye gelen ve çeşitli yurtlara yerleştirilen depremzedeler için yardım malzemeleri temin edildi ve Kayseri OSB Fuar alanında toplanan yardım malzemelerine katkıda bulunuldu. Öte yandan bölgeden gelen talepler istikametinde depremde hayatını kaybedenlerin defni için MOBİTEK’te tabut üretimine başlandı ve tırlarla bölgeye gönderildi. Yardım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kurumsal olarak yapılan yardımların yanı sıra üyeler de bireysel olarak ayni ve nakdi kampanyalara iştirak ediyorlar.

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, KUMSMALL AVM, MOBİTEK ve MOBİBOYA yönetim kurullarından yapılan açıklamada, tüm kalplerin depremzedelerle birlikte attığı ifade edildi ve bu yaranın sarılması için devletin kurumlarıyla birlikte tüm imkanların seferber edilmeye devam edeceği vurgulandı. Tarif edilemez bir acının yaşandığı dile getirilen açıklamada; deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi. Açıklamada ayrıca, deprem bölgesine yardım için yarışan ve desteklerini esirgemeyen üyelere ve tüm insanlığa şükran duyguları vurgulandı. Açıklamada yüzyılın felaketinin izlerini silmenin kolay olmadığı ifade edildi ve bu noktadan sonra herkesin birlik beraberlik içinde çok daha fazla çalışması gerektiğine dikkat çekildi.