Kayseri - Yerköy yüksek hızlı tren hattına 1.2 milyar euroluk kredi sağlanacak

Uluslararası ihracat kredi kuruluşları, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı için 1,2 milyar euro finansman sağlayarak kredi sözleşmesine imza attılar.

Kayseri ve Yerköy arasında gerçekleştirilecek, UK Export Finance’in (UKEF), diğer ihracat kredisi kuruluşları ve MUFG bankası ile birlikte 1.2 milyar euro kredi sağladığı yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu hattının kredi sözleşmesi yapıldı. Törene, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Badenoch, “Türkiye, Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunmaktadır. Türkiye ile yeni ticari ilişkilerimize imkan sağlayacak görüşmelere başlamaktan da büyük bir heyecan duyuyorum” dedi.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki güçlü ticari ilişkilerin göstergesi olan bu finansman Birleşik Krallık’ın sürdürülebilir, büyük ölçekli bir ulaşım projesinin geleceğini güvence altına almak için Türkiye ile üçüncü kez birlikte çalışmasına da işaret ediyor. İlk proje 2022 ikinci proje ise 2023’te gerçekleşmişti.

Etkinliğe, Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık’ın İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve üstlenici şirketlerin yetkilileri katıldı.

“Türkiye, Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunmaktadır”

Mevcut ticaret anlaşmasının 21’inci yüzyıla uygun bir hale getirmek için yapılacak görüşmeler öncesinde Türkiye’de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Birleşik Krallık İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, “Büyük ekonomisi ve stratejik konumu ile Türkiye, Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunmaktadır. Türkiye ile yeni ticari ilişkilerimize imkan sağlayacak görüşmelere başlamaktan da büyük bir heyecan duyuyorum. Proje, Türk müteahhitlik firmaları Doğuş İnşaat, Çelikler ve Özkar’ın oluşturduğu ortak girişim tarafından hayata geçirilecek. Doğuş, Çelikler ve Özkar aynı zamanda yeni açılan Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nun da ana müteahhitleriydi. Bu, UKEF, SACE ve OeKB’nin Türkiye’ye ortak olarak destek verdiği üçüncü yüksek hızlı demiryolu projesi olacak ve bu destekleri, şu anda çok daha sürdürülebilir bir demiryolu ağı için 900 kilometreden fazla ray döşenmesine yardımcı olmakta” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin demiryolu altyapısına 70 milyar dolar tutarında ek yatırım yapmayı planlıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı yazılı açıklamada, UKEF’in Türkiye’nin demiryolu ağını genişletme çabalarına verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye’nin demiryolu sektörü projelerine son üç yılda 6,5 milyar euro finansman sağlandı. Önümüzdeki 30 yılda rekabet gücünü ve verimliliği artırmak amacıyla Türkiye’nin demiryolu altyapısına 70 milyar dolar tutarında ek yatırım yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu proje standart demiryolu bağlantısı açısından ülkemiz için çok değerli"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirterek, “İkili ilişkilerin ekonomik, ticari ve kültürel işbirliği yoluyla her geçen gün daha da güçlenecek. Türkiye, kıtalar ve bölgeler arasındaki coğrafi konumu doğrultusunda uluslararası taşımacılığı desteklemek için çeşitli projeler yürütmektedir. Aynı zamanda düşük karbon salınımı konusuna da derinlemesine odaklanıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinin, standart demiryolu bağlantısı açısından ülkemiz için çok değerli olacağına inanıyoruz” dedi.

"Türkiye’nin her yerini birbirine ve dünyaya bağlamaya devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise sürdürülebilir, güvenli, etkin ve verimli bir ulaşım altyapısı oluşturmanın her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, "Son 20 yılda ulaştırma sektörüne yaptığımız büyük yatırımlarla hayata geçirdiğimiz hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselttik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’nin her yerini önce birbirine, sonra da dünyaya bağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.