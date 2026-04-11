Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Karşılaşmada VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da da Gökhan Barcın görev yapacak.

Süper Lig’de bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda Video Yardımcı Hakemler şöyle:

14.30 Başakşehir - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

17.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy