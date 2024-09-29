Kayserispor ile Beşiktaş 47. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor ile ligde 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Kayseri Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 47. randevu

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig’de 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kartal’da Necip Uysal ve Al Musrati forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta Necip Uysal ve Al Musrati dışında sakatlık problemi yaşayan oyuncu bulunmuyor. Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti. Siyah-beyazlılarda sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati de sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

Arthur Masuaku cezalı

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta Eyüpspor müsabakasında sarı kart gören Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, yarın Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Düdük Atilla Karaoğlan’da

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.