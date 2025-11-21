Kayyum Kararına Karşı Aym'ye Başvuru

“Delegelerimizin İradesini Hedef Alan Girişimlere İzin Vermeyiz”

Açıklamasında örgütün kararlılığına dikkat çeken Doruk Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, delegelerimizin iradesini ve sandıkla teyit edilmiş meşruiyetimizi hedef alan bu girişimlere asla geçit vermeyeceğiz.

Milletimizin emanet ettiği demokratik iradeye gölge düşürmek isteyen her türlü anlayışın karşısında dimdik duracağız.”

“Demokrasiyi Ve Hukukun Üstünlüğünü Savunacağız”

Hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Bulut, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve örgütümüzün onurlu mücadelesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”