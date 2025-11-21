Kayyum Kararına Karşı Aym'ye Başvuru
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, partinin İstanbul İl Başkanlığına yönelik alınan kayyum kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Bulut, İl Başkanı Özgür Çelik tarafından yapılan açıklamayla kararın Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını hatırlattı. Bulut, bu girişimin yalnızca partinin iç işleyişini değil, demokratik meşruiyeti hedef aldığını vurguladı.
“Delegelerimizin İradesini Hedef Alan Girişimlere İzin Vermeyiz”
Açıklamasında örgütün kararlılığına dikkat çeken Doruk Bulut, şu ifadeleri kullandı:
“Bizler, delegelerimizin iradesini ve sandıkla teyit edilmiş meşruiyetimizi hedef alan bu girişimlere asla geçit vermeyeceğiz.
Milletimizin emanet ettiği demokratik iradeye gölge düşürmek isteyen her türlü anlayışın karşısında dimdik duracağız.”
“Demokrasiyi Ve Hukukun Üstünlüğünü Savunacağız”
Hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Bulut, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve örgütümüzün onurlu mücadelesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”