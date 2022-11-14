Kaz Dağları'nda Ultra Kış Koşusu

Kaz Dağları,25 ülkeden 2.000’e yakın koşucuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 3-4 Aralık tarihlerinde Kaz Dağları’nda altıncısı düzenlenecek Kar Spor İda Ultra-Trail’de hazırlıklar büyük bir coşkuyla devam ediyor. Dünyanın en fazla oksijen oranına sahip ikinci bölgesi olan Kaz Dağları’nda gerçekleştirilecek yarış, 4 farklı parkurdan oluşacak. Köy Koşusu 15K, Run Zeus 36K, İda Half Ultra 66K, İda Ultra 114K parkurları ile katılımcıları tarafından özlemle beklenen yarışta koşucular, toplam 17 köyden geçerek Aeneas Kültür Rotası’na dokunacaklar. Yunan mitolojisine konu olan efsaneleri ile ünlü Kaz Dağları’nda Kar Spor İda Ultra Trail koşucuları, tarihin ve doğanın içinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Bir şehirde başlayıp başka bir şehirde biten yarış

Edremit Körfezi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihin izinden gidilen birbirinden çetin parkurlar, koşucuları bir şehirden başka bir şehre götürecek. Yarış, Çanakkale-Yeşilyurt’tan başlayarak Balıkesir-Güre’ye kadar uzanacak. Edremit Körfezi’nden Altınoluk’a yayılan Biga Yarımadası’nın en yüksek dağı olan Kaz Dağları’nın bol oksijeni eşliğinde start alacak koşucular ödüllerine 4 Aralık 2022 Pazar günü kavuşacak.

Yarışçılar toplam 17 köyden geçecek

Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 17 köyden geçen koşucular, termalleriyle ünlü Güre Kasabası’ndaki bitiş noktasına varmaya çalışacak.

Birbirinden çetin dört parkur

Türkiye’nin birbirinden güzel iki köyü Yeşilyurt ve Adatepe arasında geçen Köy Koşusu KOK 15K, Edremit körfezinin benzersiz coğrafyasında, 640 m+ irtifa kazanımına sahip parkuru 3 Aralık 2022 Cumartesi saat 11.00 da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak. Yarış, yaklaşık 3 saat sürecek.

Türkiye’nin en güzel coğrafyasında, Yeşilyurt, Adatepe ve Altınoluk köyleri arasında geçen keyifli bir macera sunan Run Zeus RUZ 36K, 1640 m+ irtifası ile zirveleri zorlayacak. 3 Aralık 2022 Cumartesi saat 09.00 da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak yarışa katılanların hedefi 7 saat içerisinde parkuru tamamlamak olacak.

Türkiye’nin batı ucunda Kaz Dağları efsanesinin doğduğu noktada eşsiz bir yarış olan İda Half Ultra İHU 66K, 2670 m+ irtifa kazanımına sahip. 3 Aralık 2022 Cumartesi saat 07.00’de Yeşilyurt Meydan’dan başlayan yarışın 14 saat içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Kaz Dağları’nı bir uçtan diğer uca zeytin bahçeleri arasında ve Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde Tarihi Aeneas Kültür Rotasına dokunarak koşmak isteyenler için İda Ultra İDU 114K parkurları muhteşem bir deneyim sunacak. 114 km uzunluğunda olan yarışın startı 3 Aralık 2022 Cumartesi saat 07.00’da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak, 24 saat içerisinde sona erecek.