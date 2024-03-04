Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa yolunda kontrolden çıkarak önce tarlaya, ardından orta refüje çarparak durabilen tırın kaza anları, araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Muratlı-Süleymanpaşa yolunda kontrolden çıkarak önce tarlaya, ardından orta refüje çarparak durabilen tırın kaza anları, araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa’dan Muratlı istikametine doğru seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun sağındaki tarlaya, ardından yolun solundaki orta refüje çarparak durabildi.

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Kimsenin yaralanmadığı kaza anı ise arkasından gelip durarak kazadan kurtulan aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.