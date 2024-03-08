Kaza anı kamerada: 360 derece döndü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi istikametinden Çerkezköy istikametine doğru dönüş yapmak isteyen 34 DZG 192 plakalı araca, Çorlu’dan Çerkezköy’e seyir halinde olan 60 ZM 284 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ve yağışlı havanın etkisiyle 34 DZG 192 plakalı araç yol üzerinde ters yöne döndü. Kazayı görenler durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan araçlardan bir tanesinin 360 derece döndüğü anlar saniye saniye yer aldı.