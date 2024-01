Kaza anı kamerada, tarlaya böyle uçtu

TAKİP ET

Bursa’da virajı alamayan otomobil, yerlerin de kaygan olması sebebiyle tarlaya uçtu. Kaza, arkadan gelen bir başka aracın kamerasına yansıdı. Otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden İznik istikametine gitmekte olan 46 DH 989 plakalı otomobil sürücüsü, viraja geldiğinde hızını ayarlayamadı. Yağmur sebebiyle yerlerin de kayganlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle birlikte tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan şoför ve yanındaki kişi yaralı olarak kurtuldu. Kaza, anı otomobilin arkasında gelen başka bir araç kamerasına an be an yansıdı.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekiplerinin ise kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.