Kaza fotoğrafı çekmek istedi, kurşunların hedefi oldu

Büyükçekmece’de trafikte önündeki araca çarpan sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi nedeniyle çıkan tartışmada Muhammet Ağırkan’a 14 el ateş etti. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner Ünal kontrolündeki 34 EDT 820 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ağırkan’ın da içinde bulunduğu 20 V 2283 araca arkadan çarptı. Yaşanan olay sonrasında Ağırkan ve arkadaşları kaza tutanağı için fotoğraf çekmeye çalıştı. Tutanak tutulmasını istemeyen Ünal, Muhammet Ağırkan ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahını çıkaran Caner Ünal, Ağırkan’a 14 el ateş etti. 4 kurşunun isabet ettiği Ağırkan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Caner Ünal ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kaza ve saldırı anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.