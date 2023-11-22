Kaza geçiren motosikletli acısını unutup bilgisayarını sordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü, acısını unutup bilgisayarını sordu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü, acısını unutup bilgisayarını sordu.
Kaza, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddesi üzerinde seyir halindeki Sürücü Mustafa B. (42)Yönetimindeki 16 ADR 878 plakalı kamyonet ile Mahmud N. (26) yönetimindeki 16 MA 5761 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, acısını unutup taşıdığı masaüstü bilgisayarı sordu. Bilgisayarını bir an olsun bırakmayan yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla elindeki bilgisayarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.