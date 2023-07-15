Kaza geliyorum dedi, dalgın sürücünün kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’da seyir halindeki sürücünün bir anlık dalgınlığı kazaya sebep oldu. Kaza anını yan taraftaki arkadaşı saniye saniye kayıt altına alırken, kazada yaralanan olmadı.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile seyir halindeki sürücünün şarkı dinlediği esnada kırmızı ışıkta duran otomobili fark etmedi. Dalgın sürücü frene geç basınca kaza da geliyorum dedi. Sürücünün yanındaki arkadaşı ise kaza anını cep telefonu ile kaydederken, panik halleri de videoya yansıdı. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma olmadı.