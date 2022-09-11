Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

Fatih'te meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı.

Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
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Fatih’te meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş’ın cenazesi memleketi Samsun’a uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta çevik kuvvet aracı içerisindeyken arkadaşının silahında çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan polis memuru Kenan Baş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baş’ın naaşı Küçükçekmece gasilhanesi önünde meslektaşları, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenle memleketi Samsun’a uğurlandı. Baş’ın cenazesi yarın Samsun Ayvacık’ta defnedilecek.

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hosgör-haber içi
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı