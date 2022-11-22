Kaza sonrası İstanbul'a getirilen oyuncu Sergen Deveci, hastanede köpeğiyle kavuştu

Amasya-Çorum yolu üzerinde 3 tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada, oyuncu Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul’da özel bir hastaneye getirilen Deveci’nin hastanede köpeği Sherlock’a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tiyatro oyununun dönüşünde Amasya-Çorum yolu üzerinde 3 tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiği ve 8 kişi yaralandığı trafik kazası meydana gelmişti. Kazada yaralılar arasında bulunan ve durumu ağır olan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiş ve özel bir hastaneye sevk edilmişti. Deveci, İstanbul’a geldikten sonra köpeği Sherlock’la kavuştu. Köpeğiyle hastanede hasret gideren oyuncu Deveci’nin o halleri sosyal medyada paylaşıldı.