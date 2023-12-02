Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden 1 buçuk kilometre ileride bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Yaralı sürücü, kaza yerinden 1.5 kilometre ileride bulundu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Yaralı sürücü, kaza yerinden 1.5 kilometre ileride bulundu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi. Oğuzhan M. (29) yönetimindeki 16 LC 708 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada aracın camı kırılırken, direksiyonu da yerinden fırladı.
1.5 kilometre sonra bulundu
Kazada yaralanan ve aracı bırakıp yürüyen sürücü, 1.5 kilometre ileride bulundu. Kültür Park güvenlik görevlisi kanlar içinde kalan sürücüyü görünce 112’ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.