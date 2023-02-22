Kaza yapan araç alev topuna döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkiinde bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile alev aldı.

Kaza akşam saatlerinde Marmaris’e 7 kilometre mesafedeki Taşhan mevkiinde meydana geldi. Sürücü Z.Ö (24), 37 BC 101 plakalı aracı ile Marmaris’ten Muğla’ya seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile arabanın motor bölümü alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Alev alan aracı Muğla Büyükşehir itfaiyesi Marmaris grup amirliği ekipleri söndürdü. Marmaris trafik ekiplerinin yol güvenliği aldığı kazada sürücü Z.Ö yara almadan kurtuldu.

Kazadan ve yangından sonra kullanılamayacak durumda olan araç çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.