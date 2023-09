Kaza yapan elektrikli bisiklet yan yattı: Yaşlı çift yaralandı

TAKİP ET

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yan yatan elektrikli bisikletteki yaşlı çift yaralandı.

Kaza, Atalar Mahallesi Belediye Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (68) idaresindeki elektrikli bisiklet ile C.T. hakimiyetindeki 34 HL 9562 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle E.T. ve eşi A.T. (68) yan yatan elektrikli bisikletin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri E.T.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı çift, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, yaşlı çiftin pazar alışverişi yaptıktan sonra eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.